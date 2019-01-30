Автомобильный завод «Азермаш» с февраля 2019 года приступает к продажам автомобилям «Peugeot» азербайджанского производства, заявил глава завода Эмин Ахундов.

«Завод «Азермаш» с февраля 2019 года приступает к продажам автомобилям «Peugeot» азербайджанского производства. На заводе установлено все необходимое оборудование для начала производства автомобилей этой марки», — цитирует его «Интерфакс».

Официальное открытие завода «Азермаш» состоялось 29 марта 2018 года. Учредителями завода являются иранская Iran Khodro и азербайджанская AzEuroCar. Завод расположен в Нефтчалинском промышленном квартале на юго-востоке Азербайджана.

Minval.az