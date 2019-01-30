«Органы местной исполнительной власти должны оказывать внимание и заботу гражданам страны. Они не должны забывать, что служат гражданам», — заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в своей заключительной речи на конференции по итогам выполнения Госпрограммы социально-экономического развития регионов Азербайджана в 2014-2018 гг., передает АЗЕРТАДЖ.

В своем выступлении Ильхам Алиев подчеркнул: «Все госчиновники – начиная с президента и заканчивая чиновниками самого низкого ранга должны понимать, что наша задача – служение народу. Органы местной исполнительной власти должны быть внимательными, решать проблемы. О проблемах, которые они решить не в силах, они должны докладывать в Администрацию президента, чтобы мы смогли оперативно решать проблемы. Мы в силах решить проблемы, все недостатки должны полностью устраняться».

Minval.az