Генпрокуратура вернула в Следственный комитет России уголовное дело о похищении певца Авраама Руссо, совершенном в 2004 году. Об этом сообщила во вторник ТАСС Марина Русакова — адвокат Тельмана Исмаилова, одного из фигурантов дела.

«Генпрокуратура не стала утверждать обвинительное заключение и вернула в Следственный комитет уголовное дело о похищении Руссо», — сказала защитник.

По словам Русаковой, никто из фигурантов дела вину не признает, обвиняемые не будут добиваться прекращения дела по нереабилитирующим основаниям, а «будут добиваться закрытия за отсутствием события и состава преступления». «Вчера Мосгорсуд отменил решение Басманного суда Москвы, который наложил ограничение [в сроках] на ознакомление Зауром [Мардановым] с материалами уголовного дела», — отметила Русакова.

Адвокат также отметила, что 31 января истекает предельный 15-летний срок, установленный законом для уголовного преследования по статье «Похищение человека» (ст. 126 УК РФ). По этой статье обвиняются племянник Исмаилова Заур Марданов и его водитель Владимир Гусаков, уголовное дело было завершено следствием в конце декабря 2018 года и направлено для утверждения обвинительного заключения в Генпрокуратуру.

По данным следствия, Тельман Исмаилов в январе 2004 года, действуя в сговоре, под обманным предлогом обеспечил приезд певца Авраама Руссо в ресторан «Прага» в Москве, сопроводил его в свой кабинет, где с другими мужчинами подверг избиению. Затем Исмаилов потребовал от Руссо отменить все свои концерты и вступить с ним в договорные отношения на ведение эстрадной деятельности на его условиях. После этого обвиняемые насильно посадили Руссо в автомобиль и перевезли его в дом Исмаилова в Подмосковье, где удерживали в течение суток, пока тот не согласился выполнить все требования Исмаилова.

В отношении остальных соучастников похищения уголовное дело выделено в отдельное производство, по которому продолжается расследование. Тельман Исмаилов ранее был заочно арестован по обвинению в организации двойного убийства.

Minval.az