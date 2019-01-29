В видах войск, объединениях, соединениях и воинских частях Азербайджанской Армии начался новый учебный период. На митингах, проведенных во всех частях были доведены основные цели и задачи на период обучения и порядок их выполнения.

Как сообщает МО АР, учебный процесс в Армии будет организовываться и проводиться в соответствии с требованиями Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами, приказами и распоряжениями Министра обороны, с учетом рисков и реальных угроз на суше, в море и в воздухе, с целью повышения уровня боеготовности войск.

В первый день занятий во всех частях проводились тренировки по боевой готовности, которые отмечались высокой эффективностью и качеством.

Minval.az