Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ об утверждении Государственной программы социально-экономического развития регионов в 2019-2023 годах.

Согласно указу, в целях финансирования мероприятий, предусмотренных в Госпрограмме, министерству финансов и министерству экономики поручено ежегодно в процессе подготовки государственного бюджета и государственных инвестиционных программ принимать необходимые меры для учета финансовых средств.

Министерству экономики поручено координировать осуществление мероприятий, предусмотренных в Госпрограмме, и раз в год информировать президента Азербайджана о ходе исполнения программы.

Кабинету министров поручено решить другие вопросы, вытекающие из указа.

Minval.az