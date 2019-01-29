Как Ильхам Алиев преподал урок проявившим халатность чиновникам

Весной 2018 года президент Ильхам Алиев издал распоряжение о выплате единовременных компенсаций семьям погибших или пропавших без вести во время боевых действий в защиту территориальной целостности Азербайджана в 1991-97 гг. в размере 11 тыс. манат. Bыплата компенсаций началась с 9 октября, однако многим семьям было отказано под предлогом того, что они уже получили деньги в прошлом.

Недовольным «чиновничьей отмазкой» гражданам рекомендовали обращаться в суды. Но это не представлялось возможным, так как для обращения в суд семья погибшего должна была получить официальный отказ госорганов, а письменный документ не выдавался.

В связи с отказами 23 октября 2018 года представители почти 100 семей шехидов провели акцию протеста перед Милли Меджлисом. Люди жаловались на невыплату им полагающейся компенсации за потерю кормильцев, погибших при защите территориальной целостности Азербайджана. Аналогичная акция прошла 16 октября перед зданием парламента. Вышедший к жалобщикам Глава парламентского комитета по социальной политике Хады Раджабли заверил митингующих, что вопрос изучается и будет решен в течении ближайших двух лет…

Недовольство росло, ситуация накалялась, в социальных сетях постоянно появлялись статусы, критикующие чиновников Азербайджана, неизвестно чего ждущих и не желающих заниматься решением финансовых вопросов семей шахидов.

И вот свершилось: 28 января президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ «О дополнительных мерах по улучшению социальной защиты членов семей военнослужащих, погибших за территориальную целостность Азербайджанской Республики и пропавших без вести во время военных операций» от 19 апреля 2018 года.

Согласно внесенным изменениям, единовременная выплата также выплачивается не получившим страховую выплату в сумме 11 тысяч манатов (с учетом обязательных выплат, предусмотренных законом) наследникам военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, в отношении которых нет вступивших в законную силу судебных актов о страховой выплате в связи с объявлением их умершими из-за гибели и пропавшими без вести во время военной службы.

Согласно официальной информации, средства будут выделены из госбюджета на 2019 год в рамках государственных капитальных вложений.

Глава государства поручил ряду министерств и Кабмину вплотную заняться решением этого наболевшего вопроса, неисполнение которого вызвало негативную реакцию в обществе и всплеск очередного недоверия к сотрудникам гоструктур.

Министерству внутренних дел Азербайджана поручено до 15 февраля 2019 года определить список сотрудников органов внутренних дел, погибших за территориальную целостность Азербайджанской Республики и пропавших без вести во время военных операций до 2 августа 1997 года, и представить министерству финансов и министерству труда и социальной защиты населения.

Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить предложения по приведению актов президента Азербайджана в соответствие с указом и представить главе государства; в течение трех месяцев обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабмина в соответствие с этим указом и проинформировать президента Азербайджана; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим указом и в течение пяти месяцев проинформировать главу государства об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из указа.

Министерству юстиции поручено привести в соответствие с указом нормативно-правовые акты центральных органов исполнительной власти и акты нормативного характера и проинформировать Кабинет министров.

Министерству труда и социальной защиты населения, министерству внутренних дел и министерству финансов поручено решить вопросы, вытекающие из указа.

Ильхам Алиев также распорядился выделить министерству труда и социальной защиты населения 35 млн манатов на дополнительные меры по улучшению социально-бытовых условий семей шехидов и лиц, ставших инвалидами, защищая территориальную целостность и конституционный строй страны.

Получается, что снова все решил президент. Чиновники же – они же «слуги народа», обязанные заботиться о своих «господах», в очередной раз проштрафились, и выставили себя далеко не в лучшем свете. Да еще перед родственниками погибших и отдавших свое здоровье за территориальную целостность страны. А ведь, казалось бы, именно этой прослойке населения Азербайджана ни в чем не должно быть отказа, потому что люди и так пожертвовали самым дорогим во имя родины. Но нет! Жить в Азербайджане и не сталкиваться с чиновничьей толстокожестью, граничащей с паранойей – такого не бывает.

А ведь это уже не первый раз, когда именно глава государства своими личными распоряжениями цементирует взрывоопасную ситуацию, создаваемую руководителями министерств и ведомств страны, упорно не желающими работать на благо народа.

Взять, к примеру, Минтруда и соцзащиты населения. В конце 2018-го года Сахиль Бабаев сообщил, что принял группу протестующих, но переговоры ни к чему не привели. В своем заявлении СМИ С. Бабаев завил, что (цитируем) «протестующие манипулируют священным для каждого из нас именем шехида», хотя на самом деле именно С. Бабаев манипулировал бюрократией, сидя в своем высоком министерском троне.

И в чем же, позвольте спросить, заключалась такая «злостная манипуляция» представителей семей шахидов? Неужели люди, которым по праву положена материальная компенсация, не имеют права получить свое же? Не из кармана же С. Бабаева выплачиваются эти средства? Хотя было бы интересно посмотреть на ситуацию с другой стороны, а именно если бы вопрос касался самого С. Бабаева и членов его семьи. Мы уверены, что в этом случае рассмотрение всех вопросов (и в первую очередь — финансовых) не залегло бы на дно так называемого «долгого ящика», а было бы решено в самые наикратчайшие сроки. Но чиновники на то и чиновники, чтобы на фронтах не воевать, а больше в тылу отсиживаться. А потому им не понять, что такое – цена крови, пролитой в боях за территориальную целостность. Их максимальный предел – в памятные для страны даты возложить цветы на могилы павших героев (в рамках официального протокола) и надеть на свои цензурные лица маску официального траура.

Но как только дело касается реальной заботы о сынах отечества, чиновники тут же меняют окрас, как хамелеоны, и прячутся за отговорками типа «На сей счет нет распоряжений, приходите завтра, заявление неправильно составлено, мы вам позвоним».

Помнится, пару лет назад депутат ММ Сиявуш Новрузов взывал к коммерческим структурам в священном деле помощи ветеранам и инвалидам карабахской войны. Понятно, что дело благое, но помощь коммерсантов может быть исключительно добровольной. А вот помощь госструктур – это то, что полагается людям по праву. И потом, разве государство наше настолько обеднело, что нужно обращаться к бизнесменам в вопросе помощи ветеранам и инвалидам Карабаха? Получается, что лучше сыграть на патриотических чувствах коммерсантов и заставить их таким образом раскошелиться, чем позволить народу взять свое же из госказны?

Но все это – не более чем полемика, так как коней на переправе не меняют. И опасный прецедент снова решил президент Азербайджана, который своими поправками встряхнул чиновничье болото, и заставил его заняться своими прямыми обязанностями. И за этот решительный шаг главе государства бесконечно благодарны люди, которые уже было совсем отчаялись получить компенсацию – по вине нерадивых чиновников, постоянно футболящих заявления из одного ведомства в другое.

— Справедливость, наконец, восторжествовала. У нас состоялась встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. До сих пор нам чиновники говорили, что якобы наши семьи получили уже компенсацию, хотя никаких документов нам не показывали. Сегодня президент заявил, что компенсации получат все – и семьи, кому были когда-то выплачены компенсации, и те, кому они не были выплачены. Уже обнародован указ президента», — сказала корреспонденту «Кавказского узла» одна из представительниц семей погибших военнослужащих Севиндж Гулузаде, которая лично присутствовала на встрече с главой государства.

На самом деле встреча Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой с семьями шехидов стала наглядным примером внимания и уважения, чего не скажешь о представителях чиновничьего аппарата, не проявляющих к семьям шахидов никаких чувств, кроме равнодушия. И очень жаль, что милосердие главы государства бесконечно, иначе тех же самых госчиновников можно было бы отправить на позиции, чтобы они в окопе полежали под пулями, и чтобы в атаку шли, не о кармане, а о родине думая… Но и это опять- таки просто метафора… А жаль!

Яна Мадатова

Minval.az