Белорусский производитель общественного электротранспорта ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» готовит к поставке в Азербайджан четыре электробуса большой вместимости, сообщается в информации на сайте «Белкоммунмаш».

Соглашение об этом было достигнуто во время визита главы Исполнительной власти Гянджи Эльмара Велиева на белорусское предприятие.

«ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» посетил мэр азербайджанского города Гянджа Эльмар Велиев и представители предприятия ПО «Гянджинский автомобильный завод» (ГАЗ), — отмечается в сообщении.

Азербайджанская делегация ознакомилась с процессов сборки техники производства «Белкоммунмаш». Стороны обсудили возможности сотрудничества между белорусским и азербайджанским машиностроительными предприятиями.

Исполнительный директор ГАЗ Кямран Назаров и гендиректор «Белкоммунмаш» Владимир Король подписали соглашение о сотрудничестве между предприятиями в части поставки четырех единиц электробуса большой вместимости модели Е321 для запуска пилотного электробусного маршрута в Гяндже в 2019 году и дальнейшей организации совместного сборочного производства электробусов на базе ПО «Гянджинский автомобильный завод».

Minval.az