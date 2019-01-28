Альянс «Азербайджан-Украина» проведет в украинском курортном городе Шацк мероприятия, приуроченные к 650-летию выдающегося азербайджанского поэта и мистика XIV-XV вв. Сеида Имадеддина Насими.

Договоренность о проведении этого культурного мероприятия была достигнута в ходе встречи главы альянса Эльмара Мамедова и губернатора Волынской области Украины Александра Савченко.

«Насладившись красотой этого замечательного курортного города, мы решили, что непременно это значимое для каждого азербайджанца событие — юбилей великого поэта Насими будет проводиться именно здесь», — сказал агентству «Интерфакс-Азербайджан» Э.Мамедов.

Он отметил, что в рамках празднования юбилея Насими в Шацке будет продемонстрирован фильм, посвященный поэту, а также вниманию общественности будет представлено его творчество.

Minval.az