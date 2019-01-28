Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в понедельник в Президентском дворце с семьями шехидов, сообщает сайт главы государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в понедельник в Президентском дворце с семьями шехидов, сообщает сайт главы государства.
Дата: 2019/01/28 12:17
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
Просмотров:
247
Рыночная стоимость жилплощади будет определяться независимым оценщиком, жилая площадь должна быть застрахована по оцененной стоимости
В Марнеульском районе Грузии проведена акция для сохранения имени выдающегося азербайджанского государственного деятеля и литератора Наримана Нариманова.
29 января в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди, которые могут принять интенсивный характер.
И дистанцируется от переговоров по Карабаху
Глава внешнеполитического ведомства Армении Зограб Мнацаканян заявил, что никаких тайных договоренностей по Карабаху нет, и призвал общество
B поселке Новханы на доме, в котором родился один из основателей Азербайджанской Народной Республики (1918-20 гг.) Мамед
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило прогноз удешевление маната по отношению к доллару в 2019-2021гг.
Мы прибыли в Гейчай – «Гранатовую столицу Азербайджана» из-за большого числа жалоб и недовольства, поступающих к нам
«Не исключено, что стратегическое партнёрство Азербайджана и Грузии может быть заменено в какой-то момент на аналогичное партнёрство