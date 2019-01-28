Глава внешнеполитического ведомства Армении Зограб Мнацаканян заявил, что никаких тайных договоренностей по Карабаху нет, и призвал общество не поддаваться паническим настроениям.

«Нет ничего, чего бы вы не знали. Диалог идет вокруг важных для нас вопросов. Меня удивляют разговоры в обществе о том, что мы что-то потеряли или уступили. Откуда такие настроения? Ничего подобного нет, и никакого отступа от нашей позиции нет. Нет ничего такого, что бы мы сделали и не поставили общественность в известность», — подчеркнул Мнацаканян.

По его словам, Ереван не отклонялся от того, что говорил: армянская сторона выступает за исключительно мирное решение в рамках Минской группы ОБСЕ. Приоритетом для армянской стороны остаются вопросы статуса и безопасности, добавил Мнацаканян.

Министр подчеркнул, тезис о подготовке народов и обществ двух стран к миру, в том числе озвученный ООН, далеко не нов. Об этом неоднократно говорилось. «У ООН всегда была такая позиция, чтобы содействовать процессу. И я ее высоко оцениваю», — сказал он.

При этом Мнацаканян добавил, что подготовка к миру подразумевает несколько функций, и четкой формулы для этого нет.

Глава внешнеполитического ведомства Армении отметил, что вопросы снижения рисков эскалации остаются самыми важными. Соглашения в Вене и Санкт-Петербурге именно такие, и отказа от них не было.

Minval.az