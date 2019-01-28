«Не исключено, что стратегическое партнёрство Азербайджана и Грузии может быть заменено в какой-то момент на аналогичное партнёрство Грузии и Армении. Азербайджан и Россия просто должны иметь в виду и такой вариант развития событий. Тем более что Грузию, при желании, вполне можно противопоставить Азербайджану. И не только из-за памятников, а «качнув», например, такие протурецкие регионы Грузии как Аджария, не говоря уже о Квемо-Картли».

Об этом в беседе с Minval.az заявил российский политолог Григорий Трофимчук, комментируя дипломатический скандал между Баку и Тбилиси, возникший в связи с установлением 20 января в грузинском поселке Бугашен бюста армянскому боевику Михаилу Авагяну, который принимал участие в оккупации Карабаха.

По мнению нашего собеседника, «новый Ереван» является хорошим шансом для Запада, чтобы попытаться поближе подтянуть Армению к Грузии, которая является безусловным плацдармом США на Южном Кавказе, – причём уже при любом президенте Грузии, а не только Саакашвили.

«Напомню, что практически параллельно с беспорядками в Армении, в прошлом 2018 году, случились беспорядки и в Грузии, где был с лёгкостью сменён премьер-министр. Внутри Грузии и сейчас неспокойно, но при этом она будет впадать во всё более жёсткую зависимость от США и Запада в целом, не говоря уже о гипотетическом шансе на возвращение Саакашвили. И что ещё важнее, Грузия намертво, просто в силу географии, связана с транспортной и транзитной инфраструктурой Армении. Поэтому западные специалисты имеют перед собой прекрасную возможность для усиления влияния на Южном Кавказе за счёт подчинения себе теперь не только Грузии, но и Армении. Тем самым, в региональном измерении легко может быть заблокирован Азербайджан, чтобы диктовать ему условия, так как слишком независимая позиция Баку не устраивает ни ЕС, ни США. На этом фоне прецедент с памятником боевому армянину на территории Грузии является удобной деталью для дальнейшего сближения Еревана и Тбилиси и противопоставления их Азербайджану. Сами же армянские СМИ пишут именно об открытии этого памятника, но при этом другие армянские активисты говорят, что никакого открытия не было, а было лишь как бы «обновление» давно установленного бюста.

Проще говоря, налицо противопоставление, с одной стороны, Армении и Грузии, и с другой стороны, Азербайджана. Не думаю, что кто-то в Грузии по памятнику «недоглядел», понимая и предвидя возможную реакцию Баку, который на такие вещи глаза не закрывал никогда», — подчеркнул Г. Трофимчук.

Minval.az