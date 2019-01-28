Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 24 раза.

Как сообщается на сайте Минобороны, c позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского и Красносельского районов Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селе Кемерли Газахского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Ярымджа Тертерского района, Тагыбейли, Баш Карвенд, Гарагашлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

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