В новом Индексе экономической свободы, который составил американский исследовательский центр The Heritage Foundation, Азербайджан занял 60 место среди 180 стран мира. Улучшение за год составило 1,1 балла.

Лучше всех дела с экономической свободой обстоят в Гонконге (1), Сингапуре (2) и Новой Зеландии (3). В первую шестерку входят также Швейцария, Австралия и Ирландия.

В аутсайдерах Куба (178), Венесуэла (179) и Северная Корея (180). Некоторые страны (Ирак, Ливия, Лихтенштейн, Сомали, Сирия и Йемен) в рейтинг не попали.

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