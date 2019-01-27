«Представьте себе, когда у нас были финансовые проблемы, мы сделали обращение через СМИ. С нами связались представители армянской диаспоры и сообщили, что они готовы оплатить все наши финансовые расходы, но название команды должно быть «Арцах».

Об этом Report сказал главный тренер футбольного клуба «Карабах» (Москва) Эльнур Велиев.

«Цель создания мною этой команды, в первую очередь является представление и пропаганда Карабаха. Мы создали команду 10 января 2013 года. Мы стали победителями чемпионата Восточного дивизиона Москвы в том году, а также выиграли кубок. После этого у нас было много успешных выступлений. Мы просто не могли прогрессировать из-за финансовых трудностей».

Главный тренер отметил, что в настоящее время решены проблемы с финансированием и прошла официальная презентация команды. По его словам, главной целью участия «Карабаха» в професиональной лиге является достойное представление Азербайджана.

Церемония презентации продолжилась наградами и художественной частью.

После официальной презентации первую игру в Национальной лиге России по мини-футболу «Карабах» сыграл против команды «Леби».

Minval.az