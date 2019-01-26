Азербайджан готовит межгосударственный иск против Армении в ЕСПЧ на $50 млрд. в контексте карабахского конфликта, заявил в интервью Tert.am экс-генпрокурор, экс-представитель страны в ЕСПЧ, экс-депутат Геворк Костанян.

По его словам, у него есть сведения, что Азербайджан готовит межгосударственный иск против Армении именно в контексте карабахского конфликта.

«Этот иск содержит в себе политический, правовой, социальный, культурный компоненты. Больше всего беспокоит, что он содержит и серьезный экономический компонент в $50 млрд.», — сказал Костанян.

По его словам, «послы Азербайджана в разных европейских странах подписывают контракты с ведущими юристами для подачи иска, то есть формируют группу адвокатов».

Minval.az