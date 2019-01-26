В субботу около 15:30 группа из 50-60 человек, нарушив требования закона Азербайджана «О свободе собраний», собралась на улице Мирали Сеидова в Ясамальском районе и предприняла попытку провести шествие, сообщает Главное управление полиции Баку.

Они, допустив противозаконные действия, как привлечение внимания окружающих, создание страха, паники среди населения, нарушение прав граждан на отдых продемонстрировали неподчинение сотрудникам полиции, находящимся на службе на данной территории.

Благодаря превентивным мерам, оперативно принятым со стороны сотрудников полиции, было предотвращено незаконное уличное шествие, сопровождающееся нарушением общественного порядка. 15 задержанных участников акции были доставлены в управление полиции Ясамальского района, остальные удалены с территории.

10 человек из задержанных на основе решения суда были арестованы в административном порядке, пятерым было сделано устное предупреждение, после чего они были отпущены на свободу.

Minval.az