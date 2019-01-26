Проводимые в Азербайджане в настоящее время структурные преобразования — одно из направлений концепции глубоких реформ, реализуемых в стране по инициативе Президента Ильхама Алиева, сказал в субботу журналистам вице-премьер Али Ахмедов.

Ахмедов подчеркнул, что эти реформы нацелены на совершенствование и улучшение механизма госуправления, однако структурные преобразования никоим образом не предусматривают сокращение работников.

«Указание Первого вице-президента Мехрибан Алиевой о трудоустройстве сокращенных в одном из структурных подразделений ОАО «Азерэнержи» сотрудников говорит о том, что реформы не нацелены на сокращение кадров. Речь идет не о сокращении работников, а о еще более эффективном использовании рабочей силы, человеческого капитала, повышении степени эффективности отдельных государственных структур, росте вклада работающих в этих структурах людей, которое они могут внести в общее дело», — сказал Ахмедов.

Вице-премьер добавил, что одной из обязанностей СМИ – доносить до людей и общественности истинную суть указания Мехрибан Алиевой. «Первый вице-президент Мехрибан Алиева открыто заявила о том, что эти люди должны быть обеспечены работой в структурах, обновляемых и формируемых в результате реформ», — отметил Ахмедов.

Minval.az