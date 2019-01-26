В бразильском штате Минас-Жерайс в результате прорыва дамбы и схода селя пропали без вести около 200 человек. Семь человек найдены погибшими.
Прорыв плотины произошел в городе Брумадинью около рудника, принадлежащего бразильской горнодобывающей компании Vale. По сообщению компании, в затронутом бедствием районе находились 427 человек, из которых 279 удалось спасти.
Поток, в частности, накрыл корпоративное кафе, где обедали сотни человек, пишет BBC.
#BREAKING: Multiple casualties reported after dam collapse in Brumadinho, Brazil.
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— I.E.N. (@BreakingIEN) 25 января 2019 г.