В Азербайджане поданы иски против девяти муниципалитетов в связи с неисполнением предложений о внесении изменений в акты. Четыре иска были рассмотрены и обеспечены, пять исков находятся в производстве.

Об этом в четверг сказал заместитель министра юстиции Вилаят Захиров, сообщает Trend.

Замминистра отметил, что в Азербайджане стали уделять больше внимания правовой экспертизе муниципальных актов.

«В прошлом году были направлены предложения по отмене или изменению более 2200 муниципальных актов. Муниципалитеты приняли данные предложения и внесли изменения в акты», — добавил Захиров.

Замминстра сказал, что были внесены определенные изменения для принятия мер административного взыскания в отношении председателей муниципалитетов, не соблюдающих законодательство.

Minval.az