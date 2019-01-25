Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева дала ОАО «Азерэнержи» указание об обеспечении соответствующей работой сокращенных сотрудников, работавших в ООО «Отряд военизированной охраны».

13 декабря 2018 года группа лиц обратилась к первому вице-президенту Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой с письмом об освобождении от занимаемых должностей в ООО «Отряд военизированной охраны». В результате изучения обращения выяснилось, что в связи с аварией, произошедшей 3 июля 2018 года на Азербайджанской теплоэлектростанции в городе Мингячевир, для предотвращения деяний диверсионного и террористического характера на стратегических объектах государственного значения в энергетической системе в качестве превентивных мер было принято решение об осуществлении охраны данных объектов охранной полицией Министерства внутренних дел. В результате возложения необходимой части охраны ООО «Азербайджанская ТЭС» на Министерство внутренних дел, осуществления значительной части охраны Мингячевирской и Варваринской гидроэлектростанций Министерством по чрезвычайным ситуациям, а также установки на «Азербайджанской ТЭС» и ряде станций умных камер наблюдения и выполнения работ по ограждению было принято решение о сокращении некоторых работников.

Наряду с этим, первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева дала указание об оперативном решении вопроса с условием восстановления трудовых прав работников и обеспечении их соответствующей работой.