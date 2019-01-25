B поселке Новханы на доме, в котором родился один из основателей Азербайджанской Народной Республики (1918-20 гг.) Мамед-Эмин Расулзаде, установлен новый барельеф.

На новом барельефе с изображением М.Расулзаде написано: «B этом доме в 1884 году родился, руководитель Азербайджанской Государственной Республики, основатель Национальной партии «Мусават» Мамед- ЭминРасулзаде».

Новый мемориал был установлен в связи с тем, что прежний бронзовый барельеф был похищен 15 января. Полиция задержала двух подозреваемых, которые распилили и продали барельеф в пункт приема металлолома.

Однако на новом барельефе искажено название первой республики. Она называлась «Азербайджанская Народная Республика», пишет Туран.

Мамед-Эмин Расулзаде был руководителем Национального совета, провозгласившим первую республику на мусульманском востоке.

Minval.az