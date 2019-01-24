«Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева сохранила первое место в ежегодном рейтинге крупнейших рантье журнала Forbes — «Короли российской недвижимости».

По данным издания, в 2018 году компания получила от аренды почти 1,6 миллиарда долларов дохода. «Киевской площади» принадлежит крупнейший оптовый рынок продуктов питания в Москве «Фуд Сити», рынок «Садовод», ТЦ «Европейский», отель «Radisson Royal Украина». Всего компания владеет более чем 1,7 миллиона квадратных метров коммерческих площадей.

Второе и третье места рейтинга также остались без изменений. Их занимают «ИКЕА Мос», сменившая название на INGKA Centres и после смерти основателя IKEA Ингвара Кампрада перешедшая под управление фонда Stichting IGKA Foundation, и «Ташир» Самвела Карапетяна.

По подсчетам Forbes, INGKA Centres заработала на аренде в России в прошлом году 865 миллионов долларов, «Ташир» – 670 миллионов.

Замыкают пятерку российских «королей недвижимости», как и год назад, группа «Сафмар» Михаила и Саит-Салама Гуцериевых с доходом от аренды 575 миллионов долларов и Crocus Group Араза Агаларова, заработавшая 410 миллионов долларов.

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