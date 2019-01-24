«Мы несколько лет проводили анализы в связи с генпланом Баку. В прошлом году завершен первый этап плана».

Как сообщает Report, об этом заявил зампред Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Довлетхан Довлетханов.

«На данный момент мы на втором этапе разработки генплана. В связи с этим был объявлен международный тендер 14 декабря прошлого года. Более 10 организаций подали заявки на участие в тендере, он завершится к концу февраля. После избрания победителя работа над основными чертежами будет закончена. Планируется подготовить их к концу этого года», — сказал он.

Помимо этого, по словам Довлетханова, комитет также разработал концепцию, которая включает развитие Баку.

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