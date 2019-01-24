23 января в Лондоне стартовала международная выставка образовательных технологий Bett Show 2019, на которой отдельным стендом представлен совместный пилотный проект Министерства Образования и международной образовательной компании «Алгоритмика» (международный бренд — «Logika») «Цифровые навыки».

Стенд проекта пользуется популярностью со стороны участников и представители образовательных организаций из ряда стран (таких как ОАЭ, Пакистан, Индия), которые выразили заинтересованность в опыте нашей страны в данном направлении».

Министр образования Джейхун Байрамов ознакомился со стендом в рамках посещения выставки.

В рамках выставки, также прошло совместное выступление замдиректора Института профессионального развития преподавателей и руководителя проекта «Цифровые навыки» Фахри Гурбанов и основателя и генерального директора компании «Алгоритмика» Андрея Лобанова на тему: «Цифровые навыки: преобразование образовательного процесса в масштабе страны». Выступление прослушало более 50 участников, у которого оно вызвало большой интерес.

Отметим, что Bett Show проходит каждый год в рамках Всемирного форума образования в Лондоне и является самым значимым событием в мире образовательных технологий. Стартовавшая выставка продлится до 26 января и объединит более 35 000 преподавателей и специалистов, 850 ведущих компаний в сфере образования из 131 страны. Bett Show является платформой, где можно познакомиться с новейшими технологиями и инновационными решениями в области образования, которые помогут улучшить качество обучения.

Напомним, что пилотный проект «Цифровые навыки» внедряется в общеобразовательных учреждениях страны начиная с 2017 года, на данный момент он реализуется в 65 школах города Баку и 6 школах Гянджи с общей численностью 26 тыс. учеников.

Minval.az