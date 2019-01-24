В Азербайджане начнется производство белорусских электробусов, автобусов и комбайнов.

Об этом сообщили в четверг Trend в Гянджинском автомобильном заводе.

Соглашение подписано в рамках визита в Беларусь главы исполнительной власти Гянджи Ниязи Байрамова и председателя наблюдательного совета Гянджинского автомобильного завода Ханлара Фатиева.

В частности, стороны подписали соглашения о начале сборки автобусов минского автомобильного завода (МАЗ), поставок комплектующих электробусов, производимых компанией «ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш»» и комплектующих для комбайнов, производимых на заводе «Гомсельмаш».

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