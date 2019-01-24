«Стараемся решать проблемы обратившихся к нам людей. Но что поделаешь, иногда на сайтах, в социальных сетях по праву и понапрасну проводятся обсуждения, позитивная работа депутатов в некоторых случаях забывается».

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике сказал председатель комитета Хады Раджабли.

Х.Раджабли отметил, что комитет по труду и социальной политике занимается самыми тяжелыми, болезненными проблемами, проводит работу с малообеспеченными слоями населения: «Логично, что появляются и проблемы. Во всех случаях мы положительно относимся к проблемам, которые поднимает население, стараемся решить их, в то же время, мы внимательно рассматриваем обращения.

В связи с исполнением распоряжения, имеющего важное социальное значение и осуществляемого по инициативе президента Ильхама Алиева относительно единовременных выплат наследникам погибших военнослужащих-шехидов в размере 11 тысяч манатов, возникли некоторые проблемы. Мы встретились с людьми, высказывавшими недовольство, провели с ними беседу. Но некоторые сайты, которые даже нельзя назвать оппозиционными, ошибочно это преподносили. Эти сайты пытались донести нашу работу в другой форме. Я благодарю руководство Милли Меджлиса, которое всегда поддерживало нас при решении напряженных вопросов».

Minval.az