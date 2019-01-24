«Существует недовольство в связи с животными, выдаваемыми гражданам в рамках программы самозанятости. В прессе тоже выходят новости об этом. В соцсетях мы также видим фотографии старых, исхудалых животных. Министерство труда и социальной защиты должно оперативно реагировать на это».

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной защите сказал депутат Муса Гулиев.

Депутат отметил, что недочеты нужно устранить: «Этот проект должен реализоваться успешно и нельзя допускать того, чтобы проект был запятнан».

Депутат Араз Ализаде также отметил недовольство данным вопросом: «В этом проекте людям выдают местных животных. Им нужно давать племенных животных, чтобы было развитие. Позиция министерства такова, что если животное погибнет, можете подавать на нас в суд. Что за логика? Ты же не из кармана покупаешь… На это выделяются средства из бюджета. Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев молод, прекрасно, но уже зазнается. Так нельзя… Людей нужно уважать. Как человек может прокормиться с больным животным?».

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