Азербайджанские таможенники предотвратили попытку незаконного проноса на территорию республики из Ирана гражданами Азербайджана 2 кг героина.

«Сотрудниками Билясуварского таможенного поста был проведен осмотр добиравшихся пешком из Ирана на родину двух граждан Азербайджана — Рамида Велиева и Сурхая Фараджева. Во время таможенного осмотра в вещах Р.Велиева были обнаружены три пачки из-под стирального порошка «Софлан», в которых были упакованы четыре целлофановых свертка с наркотиками», — сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета Азербайджана.

В трех из свертков таможенники обнаружили героин, общий вес которого с пакетами составил 2,005 кг. В четвертой упаковке были упакованы 100 г метамфетамина.

Minval.az