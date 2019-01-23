На отдельных участках Агдама возникли перебои в подаче электроэнергии.

Как сообщает Report, причиной аварии стало короткое замыкание на проходящих через территорию района линиях электропередач.

В результате аварии села Махрызлы, Зенгишалы, Гарадаглы, Рзалы и ряд других населенных пунктов остались без света.

Руководитель пресс-службы ОАО «Азеришыг» Танрыверди Мустафаев подтвердил факт.

По его словам, подача электроэнергии будет возобновлена в ближайшие минуты: «Наши сотрудники и техника уже находятся на месте происшествия. Они обнаружили место, где произошло короткое замыкание, и приступили к ремонтно-восстановительным работам. Несмотря на туман, наши сотрудники работают на месте аварии и в течение 20-30 минут подача электричества будет возобновлена».

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