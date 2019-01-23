Кадровые реформы в ЗАО «Азербайджанское телевидение и радиовещание» (AzTV) продолжаются.

По полученной Report информации, и.о. председателя AzTV Ровшан Мамедов принял соответствующие решения по этому поводу.

Принято решение закрыть британское и японское бюро AzTV, отозвать и освободить от занимаемых должностей представителей по Украине и Восточной Европе.

Кроме того, принято решение об освобождении от занимаемой должности ряда лиц во внутренних структурах ЗАО.

Представителей указанных бюро вызвали в Баку для произведения приема-сдачи. По информации, причина всех кадровых реформ связана с серьезными недочетами в их деятельности.

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