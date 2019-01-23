B 2018-м году в Азербайджан прибыли почти 2 млн. 850 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 196 государств мира.

Об этом сообщает Туран со ссылкой на данные Госкомстата.

Таким образом, в страну приехало на 5,7 % больше иностранцев и лиц без гражданства, чем было в 2017 г.

30,9 % иностранцев прибыли из РФ, 21,4 % — Грузии, 10,2 % — Турции, 8,5 % — Ирана.

Остальные 9 процентов прибыли из ОАЭ, Саудовской Аравии, Ирака, Украины, Израиля и др.

Наиболее высокий прирост числа туристов из стран Персидского залива.

Так, по сравнению с 2018 г. из Саудовской Аравии прибыло в 2,2 раза больше туристов, чем было в 2017 г., из Бахрейна — 2 раза, Кувейта — 1,8 раза, Катара — 1,6 раза.

Число приехавших из Индии, Египта, Туркменистана, Южной Кореи возрос от 1,5 до 2,7 раза.

Из Азербайджана же в зарубежные страны в 2018 г. совершили поездки 4 млн. 908 тыс. человек, что на 19, 5 процентов больше, чем было в 2017 г.

33, 6 % жителей Азербайджана выезжали в Иран, 29,2 % — в Грузию, 18,9 % — РФ, 12,3 % — Турцию.

При этом, число выехавших жителей Азербайджана в Иран возросло на 71,8 % , Грузию -4,2 %

Minval.az