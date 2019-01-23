

На полях Давосского всемирного экономического форума состоялась неформальная встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Экс-министр иностранных дел Азербайджана Тофик Зульфугаров прокомментировал итоги встречи в блиц-интервью Minval.az.

— Лидеры обеих стран переговорили между собой полтора часа. О чем это может свидетельствовать?

— Действительно информации очень мало, поэтому делать какие-либо выводы достаточно сложно. В целом, можно сказать одно – азербайджанская сторона использует возможность для того, чтобы еще раз довести свою позицию до Пашиняна. Я думаю, что азербайджанская сторона воспринимает Пашиняна в качестве партнера, который еще не готов к серьезному диалогу. Он больше готов апеллировать некими понятиями, которые являются результатом его выступлений перед сподвижниками в ходе смены власти в Армении. Исходя из этого, думаю, что азербайджанская стороны пытается выяснить, что можно в перспективе ожидать от Пашиняна как от лидера страны, с которой у нас продолжается вооруженный конфликт.

Полагаю, в ходе встречи была доведена четкая позиция Азербайджана, наше видение разрешения конфликта, обозначена некая четкая «красная линия», которую мы никогда не перейдем. Возможно, до армянской стороны также была доведена готовность Азербайджана решить вопрос, используя все возможности – не только переговорным путем.

Вообще, такого рода встречи имеет и внешнего адресата – это сигнал международному сообществу о том, что Азербайджан предпринимает все попытки, для того, чтобы решить вопрос политическими, мирными средствами. Это как бы демонстрирует то, что мяч на стороне Армении, у Пашиняна, который после решения какой-то части политических проблем в своей стране должен продемонстрировать свои реальные намерения. Стоит отметить, что встреча с азербайджанским лидером состоялась после того, как Пашинян полностью взял в свои руки власть в Армении. Он уже официально возглавил правительство, в стране уже работает парламент, состоящий в основном из его сподвижников. Соглашаясь на эту встречу, Пашинян, по сути дела, отрекается от заранее заявленной своей позиции.

– Вместе с тем в Армении нашлись те, кто «недоволен» проведением подобных встреч. Там считают, что Пашинян «сдает территории» Азербайджану.

– В этом контексте нам надо иметь в виду и внутриполитическую ситуацию в самой Армении. Пашинян стал формально главой государства, его сторонники контролируют парламент. Однако силы, которые были отстранены от власти, все еще сохраняют за собой некоторые политические и экономические позиции. У них есть широкая электоральная база. Поэтому, когда мы говорим о противостоянии армян Армении и «карабахского клана», мы должны понимать, что это противостояние долгосрочное. Что бы не предпринял Пашинян, у него всегда найдутся критики. Это говорит об одном – после смены власти в Армении четко обозначилось два политических центра, которые в дальнейшем будут влиять на развитие ситуации, блокировать любые переговоры по Карабаху. Пашинян при каждом удобном случае будет ссылаться на то, что его оппоненты не позволят ему реализовать те или иные договоренности.

Я был уверен, что все эти контакты не приведут к результату. Пашинян никогда не пойдет на какое-либо политическое урегулирование конфликта. Его задача – выиграть время.

Бахтияр Сафаров

Minval.az