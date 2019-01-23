Премьер-министр Армении Никол Пашинян раскрыл некоторые детали разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Давосе в ходе прямого эфира в Facebook

«Как известно, это третья по счету встреча с Алиевым. За последние месяцы у нас были обсуждения с сопредседателями Минской группы ОБСЕ о том, что когда проводится какое-то мероприятие с нашим участием, то встреч избегать не следует. Это неофициальные встречи, их нельзя рассматривать как официальный старт переговоров», — отметил Пашинян.

Он рассказал, что организаторы форума в Давосе спросили лидеров Армении и Азербайджана – каждого по отдельности — не против ли они побеседовать, на что и Алиев, и Пашинян ответили согласием.

«И основой для встречи была договоренность о том, что если мы в одном месте, то, как минимум, не будем этого избегать», — добавил премьер.

По его словам, в Давосе, да и на всех предыдущих встречах, обсуждались история переговорного процесса, возможности создания условий для урегулирования, существующие препятствия и т.д. Никакой конкретики при этом не было, детали не обсуждались, подчеркнул он, добавив, что уже сделанные публичные заявления полностью раскрывают содержание беседы в Давосе.

«Очень важным считаю раз и навсегда констатировать, что никаких заговоров быть не может. Это абсурдные утверждения. Не может быть — и все. Такие разговоры – результат неправильного восприятия ситуации», — заявил Пашинян.

Minval.az