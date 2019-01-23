«25% населения Азербайджана составляет молодежь в возрасте 14-29 лет. Это создает основу для проведения правительством долгосрочной политики. Если учитывать детей, то 50% граждан Азербайджана — это лица младше 29 лет».

Как сообщает Report, об этом на конференции на тему «Занятость молодежи: Взгляд работодателей, вызовы и перспективы» сказал замминистра труда и социальной защиты населения Метин Керимли.

По его словам, в стране уровень безработицы среди молодежи 14-29 лет составляет 9,2%: «Это в два раза больше общего уровня безработицы в стране. Эта тенденция наблюдается во всех странах мира. Повышение занятости молодежи является составной частью политики занятости правительства Азербайджана».

М.Керимли отметил, что Азербайджан на пространстве СНГ и Восточной Европе считается одной из малочисленных стран, в которой молодежь преобладает среди населения: «Ежегодно в стране до 100 тысяч молодых людей приходят на рынок труда в поисках работы. Существует общая ответственность касательно занятости молодежи».

Minval.az