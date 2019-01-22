Завершился очередной курс подготовки снайперов в войсках Нахчыванского гарнизона.

На занятиях, проведенных с участием военнослужащих Азербайджана и Турции, и в условиях, приближенных к боевым, были успешно выполнены самые трудные боевые задачи, сообщает МО АР.

Во время курса подготовки снайперов, в котором группа военнослужащих Вооруженных сил Турции принимала участие в качестве инструкторов, личному составу были привиты такие качества, как выносливость, сдержанность и обладание высокой физической подготовкой в сложных рельефных и климатических условиях.

В ходе курса в дневное и ночное время суток были выполнены стрельбы из снайперских винтовок по мишеням, установленным на различных расстояниях. На занятиях военнослужащие обеих братских стран продемонстрировали чувство патриотизма и профессионализм, которые были оценены как наглядный показатель высокого уровня военного сотрудничества.

Выпускникам, успешно завершившим курс, были вручены сертификаты и нагрудные знаки.

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