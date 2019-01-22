Азербайджанский лоукостер Buta Airways с 12 мая открывает прямые рейсы из Баку в Уфу, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в авиакомпании.

«Рейсы будут выполняться два раза в неделю по четвергам и воскресеньям. Вылет из Баку будет осуществляться в 08.10 по местному времени, прибытие в аэропорт Уфы – в 11.45. В обратном направлении самолет будет вылетать в 12.50 и прибывать в Баку в 14.25 по местному времени», — отметили в компании.

Уфа станет шестым направлением Buta Airways в России. В настоящее время в маршрутной сети лоукостера пять городов РФ– Москва, Санкт-Петербург, Казань, Астрахань и Минеральные Воды.

Минимальный тариф по маршруту Баку-Уфа, как и по остальным направлениям авиакомпании, составит 29 евро (в одну сторону).

Minval.az