Вынужденные переселенцы из Нагорного Карабаха вернутся в свои дома после мирного урегулирования армяно-азербайджанского конфликта в рамках целостности и суверенитета Азербайджана. Об этом сказал агентству «Анадолу» руководитель азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана Турал Гянджалиев.

По его словам, азербайджанская община Нагорного Карабаха готова к мирному сосуществованию с армянской общиной.

«Сразу после урегулирования конфликта мы готовы вернуться на свои земли», — сказал Гянджалиев.

Напомнив о продолжающейся оккупации ВС Армении азербайджанских земель, руководитель общины выразил сожаление в связи с отсутствием конкретных результатов в переговорном процессе при посредничестве Минской группы ОБСЕ.

Гянджалиев отметил, что азербайджанская община Нагорного Карабаха стремится еще сильней возвысить голос Баку на мировой арене.

Глава общины подчеркнул, что оккупационная политика Армении изолировала ее от региональных проектов.

По его словам, урегулирование многолетнего конфликта отвечает интересам как Азербайджана, так и Армении.

«Чем раньше Армения осознает, что две общины Нагорного Карабаха должны мирно сосуществовать, тем лучше будет для самого Еревана. Армянская сторона должна понять, что пришло время вывести войска с оккупированных территорий Азербайджана и обеспечить возвращение беженцев в свои дома. В противном случае мир в регионе не наступит», — сказал Гянджалиев.

Глава общины также прокомментировал позицию Анкары по нагорно-карабахскому конфликту.

«Турция оказывала поддержку Азербайджану с самого начала конфликта, заняв справедливую позицию по данному вопросу. Я благодарен за это Анкаре», — сказал Гянджалиев.

Глава общины напомнил, что последняя встреча глав МИД Азербайджана и Армении состоялась 16 января 2019 года в Париже.

«Мы ожидаем более конкретных результатов от переговоров, заявляем, что готовы к конструктивному диалогу с армянской общиной и желаем урегулирования конфликта в рамках целостности Азербайджана. Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана надеется на скорейшее урегулирование конфликта мирным путем и обеспечение мирного сосуществования вместе с армянской общиной. В 2019 году мы ожидаем важных шагов для урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Вновь подчеркиваю, что урегулирование конфликта возможно лишь в рамках суверенитета и территориальной целостности Азербайджана», — сказал Гянджалиев.

Minval.az