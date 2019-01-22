В жилых зданиях в Низаминском районе Баку лифты обновляются в рамках пилотного проекта.

Как сообщает Report, эти работы производятся производственным объединением «Лифтремонт».

В Исполнительной власти города Баку сообщили, что после завершения работ в Низаминском районе лифты будут обновляться в жилых домах в других районах.

Было отмечено, что изъятие водяных баков с крыш зданий связано с обновлением лифтов, данная территория 24 часа снабжается питьевой водой: «Большинство водяных баков на зданиях в непригодном состоянии. Поэтому в некоторых случаях вода стекает в шахты лифтов, что приводит к порче лифтов»,- говорится в информации.

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