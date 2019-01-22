Объем ВВП Азербайджана в 2018 году составил почти 79,8 миллиарда манатов, что на 1,4 процента больше показателя аналогичного периода предшествовавшего года, сообщает Trend со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике.

Объем ВВП, приходящийся на душу населения, составил 8 126,2 маната.

По итогам отчетного периода объем ВВП, произведенный в ненефтяном секторе Азербайджана, вырос на 1,8 процента в сравнении с 2017 годом, а в нефтегазовом секторе наблюдался рост на 0,6 процента.

За отчетный период, за исключением строительного сектора, во всех сферах экономики наблюдался рост. Так, сфера транспорта и складского хозяйства выросла на 7,8 процента, размещения туристов и общепит — на 7,6 процента, информационных и коммуникационных услуг — на 9,3 процента, сельского, лесного и рыбного хозяйства — на 4,6 процента, торговли и ремонта транспортных средств — три процента, промышленности — на 1,4 процента, другие сферы — на 0,8 процента. Сектор строительства сократился на девять процентов.

В структуре ВВП Азербайджана 44,2 процента (почти 35,3 миллиарда манатов) сформированы в сфере промышленности, 7,96 процента (6,35 миллиарда манатов) — в строительстве, 5,2 процента (4,2 миллиарда манатов) — в сельском, лесном и рыбном хозяйствах.

Чистые налоги на продукцию и импорт составили 7,8 процента ВВП Азербайджана (6,2 миллиарда манатов).

Согласно отчету, 9,6 процента ВВП (7,67 миллиарда манатов), произведенного в секторе услуг, пришлись на торговлю и ремонт транспортных средств, 6,3 процента (5,03 миллиарда манатов) — на транспорт и складское хозяйство, 2,2 процента (1,79 миллиарда манатов) — на размещение туристов и сферу общепита, 1,6 процента (1,24 миллиарда манатов) — информационные и коммуникационные услуги, 15 процентов (12 миллиардов манатов) — на другие сферы услуг.

Minval.az