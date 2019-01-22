Управление полиции города Баку подаст ходатайство в Исполнительную власть о недопущении очередного митинга Национального совета.

Об этом в интервью Report заявил начальник управления полиции города Баку генерал-майор Миргафар Сеидов.

«На последних митингах они показали свои истинные намерения, попытались создать беспорядки в столице. Несомненно, такого рода действия были пресечены нами. Поэтому я подам ходатайство в Исполнительную власть города Баку, чтобы запретить им проводить какие-либо собрания до тех пор, пока они не смогут управлять массой», — отметил М.Сеидов.

Minval.az