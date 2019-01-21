С утра понедельника, 21 января, на территории Баку и Абшеронского полуострова наблюдается густой туман. Не исключено, что и во вторник, 22 января, погода будет аналогичной, то есть туманной, сказала Sputnik Азербайджан исполняющая обязанностей директора Бюро прогнозов Департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов АР Гюльшад Мамедова.

Туман постепенно будет рассеиваться, отметила Мамедова. «Отсутствие разницы в температуре воздуха ночью и в утренние часы приводит к возникновению инверсионного слоя. С этим и связан наблюдаемый в течение дня плотный слой тумана над столицей», — сказала представитель министерства экологии.

При этом было указано, что туман никак не связан с пылью.

Minval.az