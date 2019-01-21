Государственная служба занятости при министерстве труда и социальной защиты населения в 2018 году выплатила страховку от безработицы 2449 человек, а также 6331 человек получили пособия по безработице, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство.

В Азербайджане применение системы страхования от безработицы началось в в первом квартале 2018 года. Страховка от безработицы выплачивается лицам, потерявшим работу в результате ликвидации предприятия или сокращения количества работников, а также лицам, зарегистрированным в качестве безработных в соответствующем районном (городском) Центре занятости.

В прошлом году 2559 человек были привлечены к профессиональной подготовке. 1447 человек из них женщины, 1270 человек – представители молодежи, 215 человек – вынужденные переселенцы, 85 человек – лица с инвалидность. За указанный период 118 138 молодых людей были привлечены к мероприятиям, профессиональной направленности, они получили сведения о спросе на профессии и специальности на рынке труда, им были предоставлены сведения об услугах занятости.

Minval.az