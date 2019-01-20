Сегодня в день 29-й годовщины трагедии 20 Января в нашей стране проводится цикл мероприятий. Хотя минуло много лет, нескончаема любовь народа к шехидам, с большим уважением чтущего светлую память героических сыновей и дочерей. Как ежегодно, так и в этом году не прекращается поток прибывающих к мемориальному комплексу шехидов на круге 20 Января перед станцией метро «20 Января». И пожилые, и молодые, и даже дети считают своим долгом посетить этот памятник. Траурная музыка, звучащая здесь, напоминает о скорби, продолжающейся 29 лет. На лицах посетителей – выражение презрения к виновникам трагедии, но, в то же время, гордость и воля к борьбе.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, коллективы организаций и учреждений, действующих в Ясамальском районе, представители столичной общественности по случаю 29-й годовщины трагедии возложили цветы к мемориальному комплексу на площади 20 Января, с уважением почтили память шехидов.

По случаю 29-й годовщины трагедии на станции метро «20 Января» была объявлена минута молчания. В метро звучала траурная музыка и марши, транслировавшиеся по централизованной радиосети. В 12:00 была обеспечена остановка всех поездов на станциях на 1 минуту, дан одновременный гудок. Руководители и коллектив ОАО «Бакинский метрополитен», представители общественности, а также пассажиры станции «20 Января» минутой молчания почтили память наших шехидов.

На станции создана траурная композиция из гвоздик. Эта композиция, олицетворяющая жизненный путь шехидов, полный борьбы, мужества и любви к Родине, привлекает всеобщее внимание, призывает почтить память шехидов. Не случайно, что пассажиры метро останавливаются здесь, выражают уважение и почтение к шехидам.

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