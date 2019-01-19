Аналитическое агентство ТурСтат провело опрос в интернете, чтобы определить самые лучшие зимние курорты СНГ для отдыха во Всемирный День Снега и путешествий в январе и феврале 2019 года, и составило рейтинг зимних курортов стран СНГ 2019 года.

Ниже представлены лучшие курорты СНГ для зимнего отдыха.

Топ-5 курортов СНГ для зимнего отдыха составляют Логойск и Силичи в Белоруссии, Чимбулак в Казахстане, Шахдаг и Туфандаг в Азербайджане, Цахкадзор в Армении и Каракол в Киргизии.

За курорты Логойск и Силичи в Минской области Белоруссии как лучшие зимние курорты отдали 32% голосов.

За курорт Чимбулак вблизи города Алма-Ата в Казахстане отдали 23% голосов.

За курорты Шахдаг и Туфандаг в Азербайджане отдали 16% голосов.

За курорт Цахкадзор в 50 км от Еревана в Армении отдали 8% голосов.

За курорт Каракол в Иссык-Кульской области Киргизии отдали 6% голосов.

За курорт Чимган в 80 км от Ташкента в Узбекистане отдали 5% голосов.

Minval.az