Страховая компания приступила к выплате возмещений пассажирам, пострадавшим в результате столкновения пассажирского автобуса с поездом 1 октября 2018 года.

Об этом сообщили Report в страховой компании.

Напомним, что авария произошла в поселке Бина Хазарского района, на железнодорожном переезде по улице А.Исазаде. Во время дорожно-транспортного происшествия в автобусе вместе с водителем находилось 42 человека, трое из них погибли, остальные получили ранения различной степени тяжести.

Выплаты за причинение ущерба здоровью составили 47 250 манатов, за нанесение ущерба имуществу 42 962 маната, в том числе за автомобиль «Камаз» — 3 485 манатов, поезд — 27 222 маната, железнодорожный пункт — 12 255 манатов.

Minval.az