В ближайшие дни начнется процесс эвакуации на стоянку транспортных средств, нарушающих правила стоянки, остановки и парковки на административной территории Баку, в порядке, предусмотренном Кодексом об административных проступках, говорится в заявлении Бакинского транспортного агентства.

Агентство призывает водителей соблюдать правила стоянки, остановки и парковки.

«Для информации сообщаем, что за административные правонарушения, предусмотренные в ст. 346.1, 346.2 и 346-1.5 Кодекса об административных проступках, в отношении лица, допустившего правонарушение, назначается административное взыскание, а транспортное средство отправляется на охраняемую штрафстоянку. Адрес штрафстоянки указывается в протоколе об административном взыскании. Протокол немедленно размещается в центральной информационной системе соответствующего органа исполнительной власти, пользователь транспортного средства, совершивший административный проступок, информируется о протоколе в порядке, предусмотренном в ст. 125.2 Кодекса», — говорится в сообщении.

Minval.az