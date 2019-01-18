Азербайджанская госкомпания SOCAR отказалась инвестировать в турецкие активы немецкой энергетической компании EWE, сообщили в пятницу Trend в SOCAR.

«Мы решили не инвестировать в эти активы, что, однако не исключает того, что мы будем рассматривать возможность приобретения активов в Турции и в других странах», — сказали в компании.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что SOCAR может завершить покупку турецких активов EWE в первом квартале 2019 года. Речь шла о доле в четырех компаниях — Bursagaz, Kayserigaz, EWE Enerji и Enervis – которые принадлежат EWE Turkey Holding.

В EWE ранее сообщили Trend, что решение о возможной продаже своих активов в Турции связано с оптимизацией деятельности компании.

Minval.az