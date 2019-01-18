Житель Джалилабадского района, работавший в столице установщиком кондиционеров, погиб от травм, полученных во время выполнения очередного заказа.

Установщик кондиционеров стал жертвой несчастного случая, произошедшего в Сабаильском районе Баку.

Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Управлении полиции Сабаильского района.

Согласно информации, 16 января в Клиническом медицинском центре скончался житель Джалилабадского района 28-летний Аскеров Сеймур Адалят оглу.

Мужчина 15 января в 15:40 упал с третьего этажа жилого дома, расположенного на улице Низами на территории 9-го отделения полиции Сабаильского района.

Несчастный случай произошел в тот момент, когда Аскеров устанавливал кондиционер в доме клиента.

По факту ведется разбирательство.

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