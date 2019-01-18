Жительница Баку стала жертвой изнасилования, совершенного на улице в центре столицы. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Управлении полиции Насиминского района.

Известно, что преступление было совершено в ночь с 15 на 16 января в 01:00 на улице Низами во дворе дома 149 (старая постройка с итальянским двориком). Неизвестный мужчина напал на женщину (имя не называем по этическим соображениям), возвращавшуюся с работы домой. Отметим, что пострадавшая работает посудомойщицей в кафе-ресторане.

Насильник нанес своей жертве телесные повреждения и изнасиловал ее. В это время неподалеку оказались сотрудники патрульно-постовой службы. Полицейские услышали крики женщины и поспешили на помощь. Завидев стражей порядка, насильник бросился бежать, но полицейские задержали его.

Задержанным оказался гражданин Казахстана 29-летний Локтинов Руслан Олегович.

Оказалось, что насильник сломал женщине челюсть. Полицейские доставили пострадавшую в клинический медицинский центр.

В ходе предварительного расследования было установлено, что женщина возвращалась с работы пешком, когда Локтинов подошел и заговорил с ней. Сначала она поддерживала разговор с незнакомцем, но потом почувствовав неладное, пыталась отвязаться от него. Но мужчина, выждав удобный момент, затащил несчастную во двор жилого дома, где ударил ее в челюсть и изнасиловал.

В отношении задержанного по факту изнасилования возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.й

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