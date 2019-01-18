Британские власти вручили Замире Гаджиевой два ордера — запроса о неясном происхождении состояния на общую сумму 22 миллиона фунтов стерлингов.

Как передает bracknellnews.co.uk, Гаджиева отказалась объяснить источник ее необычайного богатства.

Если она по-прежнему не сможет раскрыть источник происхождение своего состояния, суды могут наложить арест на ее имущество, включая дом с пятью спальнями стоимостью 11,5 млн фунтов стерлингов в Найтсбридже и загородный гольф-клуб стоимостью 10,5 млн фунтов стерлингов в Аскоте.

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